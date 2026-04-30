4月30日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、内尾聡理が左アキレス腱断裂と診断され、手術を受けたことを発表した。復帰時期の目安は全治6～7カ月で、2026－27シーズン途中での復帰が見込まれている。 福岡県出身で25歳の内尾は、184センチ81キロのポイントガード兼シューティングガード。福岡第一高校から中央大学へ進学し、千葉ジェッツ、ファイティングイーグルス