刑務所で被告との会話の録音を確認されたのは不当だとして、岡山市の弁護士が国に損害賠償を求めた裁判についてです。録音の確認は不当と認定した一審判決を尊重するとして、原告の弁護士が控訴しない方針を明らかにしました。 【写真を見る】【裁判所】刑務所で被告との会話録音を職員が確認する行為を違法と認定原告の弁護士は一審判決を尊重し控訴しない方針 訴えを起こしていたのは、岡山弁護士会の小野智映子弁護士です。