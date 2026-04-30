人気パロディホラー『絶叫計画』シリーズの最新作『Scary Movie（原題）』が、『最終絶叫計画 令和！』の邦題で6月26日より日本公開されることが決定。あわせて予告編と本ビジュアル、場面写真が公開された。 参考：韓国発日常侵食型ミステリーホラーチュ・ヒョニョン主演『怪速急行■■行き』7月31日公開 2000年に公開され、世界中でヒットを記録した人気パロディ映画『最終絶叫計画』。その社会