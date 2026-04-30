アン・ハサウェイ主演映画『Verity（原題）』が、『ヴェリティ／真実』の邦題で2026年秋に日本公開されることが決定。あわせて特報映像と場面写真が公開された。 参考：『プラダを着た悪魔』が時代を超えて愛される理由続編へ受け継がれる情熱とスピリッツ 本作は、『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）がブレイク・ライブリー主演で映画化され全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した