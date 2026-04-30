【写真】目黒蓮＆高橋文哉『ラヴィット！』オフショット／福田雄一監督の投稿／前日の“電波ジャック”で披露したロングコート姿 Snow Manの目黒蓮と高橋文哉が4月30日放送の『ラヴィット！』（TBS系）に出演。映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSでオフショットが公開された。 ■目黒蓮＆高橋文哉『ラヴィット！』出演時のオフショット公開 公開された写真では、目黒が黒のレザージャケットに黒トップスを合わせ、