【写真】佐久間大介＆宮舘涼太＆岩本照＆ラウール＆阿部亮平が投稿した「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MVオフショット Snow Manのメンバーが、13th Single「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」のリリースにあわせて、MVオフショットを続々と公開している。 ■佐久間大介、3曲分のオフショットを一挙公開 佐久間大介は、3曲分のオフショットをまとめて公開。ハーフアップヘアに