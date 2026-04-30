30日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1675枚だった。うちプットの出来高が7698枚と、コールの3977枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の1005枚（22円安78円）。コールの出来高トップは6万2000円の444枚（133円安97円）だった。 コールプット 出来高