30日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3008枚だった。うちプットの出来高が2351枚と、コールの657枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の861枚（2円安17円）。コールの出来高トップは6万6000円の120枚（100円安310円）だった。 コールプット 出来高前日比