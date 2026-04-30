30日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は40枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万円の2枚（61円安229円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは5万3875円の24枚（1200円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格