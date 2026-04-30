リンクをコピーする

日経平均株価 始値59484.71 高値59560.57 安値58928.20 大引け59284.92(前日比 -632.54 、 -1.06％ ) 売買高31億7743万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆9743億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、一時5万9000円割れの場面も ２．FOMC受け米利下げ期待後退、160円台へ円安進行 ３．原