ヤマトホールディングス [東証Ｐ] が4月30日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比34.1％増の262億円に伸び、27年3月期も前期比60.0％増の420億円に拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は120億円の赤字(前年同期は71.3億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-2.9％→-2.4％に改善した。 株探ニュ}