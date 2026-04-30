日本製罐 [東証Ｓ] が4月30日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は2.8億円の赤字(前の期は4.7億円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年3月期も1.3億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。3期連続赤字になる。 同時に、前期の年間配当を30円→20円(前の期は20円)に減額し、今期も20円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.2億円の赤字(前年同期は1.7億円の赤