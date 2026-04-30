ロッキーズの菅野智之投手は29日（日本時間30日）、敵地グレートアメリカン・ボールパークでのレッズ戦に先発登板。5回1／3で91球を投げ、4安打2奪三振3四球無失点の好投。今季3勝目を挙げた。ここまで6先発で、ナ・リーグ12位の防御率2.84。投手不利な本拠地というハンデをものともせず、堅実な投球を続けている。昨季まで所属したオリオールズの地元記者もベテラン右腕の働きを称賛した。