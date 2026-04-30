中国国際貿易促進委員会（中国国貿促、CCPIT）の4月29日の発表によると、オーストラリア政府はすでに、自国が第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（チェーン博）の主賓国になることを確認しました。オーストラリアが国家レベルでチェーン博に参加するのは初めてで、オーストラリア貿易投資促進庁が先頭に立って国家館の設立と関連活動に取り組みます。中国国貿促の王冠男報道官によると、これまでの3回のチェーン博にはオース