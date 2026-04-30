中国で4月29日、「2025年度全国十大考古学新発見」が発表されました。選ばれたのは、長白山旧石器時代遺跡群（吉林省東部）、新鄭裴李岡遺跡（河南省）、鄭家溝遺跡（河北省宣化）、南佐遺跡（甘粛省慶陽）、鐘村遺跡（山西省昔陽）、商城遺跡（河南省鄭州）、長春遺跡（陝西省富平）、琅琊台遺跡（山東省青島）、越国都城と漢六朝会稽郡遺跡（浙江省紹興）、蘇峪口磁器窯跡（寧夏ホイ族自治区賀蘭）でした。うち吉林省東部