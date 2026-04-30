お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。歌手・浜崎あゆみ（47）の全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』の公演にゲスト出演したことを報告し、浜崎との2ショットなどを披露。さらに浜崎の“筋肉”を絶賛した。【写真】「同じ上腕二頭筋のライン」“美筋肉”披露の2ショットを公開したなかやまきんに君＆浜崎あゆみきんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演