フィギャスケート男子でバンクーバー五輪に出場したプロスケーターでタレントの織田信成が２９日放送のＡＢＣラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代沢康司です」に出演。２８日に引退会見を開いたペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の木原の涙について言及した。木原はミラノ・コルティナ五輪のペアＳＰで得意のリフトにミスが出て５位と出遅れ涙。フリーで劇的な逆転金メダルを獲得後も号泣した。２８日の会見でも早々