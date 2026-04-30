一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が30日、都内で開催され、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務める中島健人が畑芽育とともに登壇した。【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなした中島健人昨年に引き続き、アンバサダーの大役を中島は務める。「光栄です。去