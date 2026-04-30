シンガーソングライターの渡辺真知子（69）が30日、自身のインスタグラムを更新。元歌手の高田みづえさん（65）との再会ショットを公開した。「久しぶりの高田みづえさん」とつづり、昨年他界した元大関・若嶋津の日高六男（ひだか・むつお）さんの妻で、相撲部屋のおかみを32年間、務めたみづえさんとのツーショットをアップした。「先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい。宏美さんが50周年コン