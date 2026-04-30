ＴＯＴＯは３０日、２０２７年３月期の連結売上高が、前期比６・４％増の７８５０億円、本業のもうけを示す営業利益が１１・６％増の６００億円になるとする業績予想を発表した。いずれも過去最高を更新する見通し。中東情勢悪化で、営業利益で７０億円のマイナスを織り込んだものの、が大きく伸長するとみている。本業の住宅設備事業については、中東情勢悪化で石油由来の一部の有機溶剤の調達が不安定になり、４月中旬には、