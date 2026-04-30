元政治家の石丸伸二が、意中の相手に対して抱いた意外な「キュン」とした瞬間を明かし驚きの声が上がった。【映像】石丸伸二が惹かれたミス東大美女の美しい水着姿ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通し