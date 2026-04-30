ベースがスーパーマリオ仕様に29日にZOZOマリンで行われたロッテ―楽天戦で、球場に現れた異変が話題を呼んでいる。日本が誇る人気キャラクター・マリオとのコラボの一環で実施。これには「めっちゃワクワクするやん！」「初めて見た」などの声が上がっていた。普段は白一色のベースが、黄色に染まった。ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合の一環として、この試合では、一、二、三塁に、ゲーム内