4月29日、ヴァイオリニストで作曲家の葉加瀬太郎が自身のInstagramを更新。自身に“激似”のオーボエ奏者とのラーメン食事動画を投稿し、驚異のシンクロ率にファンの笑いを誘っている。葉加瀬は、3月14日に千葉県松戸市でスタートした「葉加瀬太郎 オーケストラコンサート 2026」のツアー真っ最中だ。4月26日に福岡公演を終えた葉加瀬は《福岡博多公演にいらして下さった皆様、ありがとうございました。ホールに入る前に、オ