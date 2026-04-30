女優の渡辺満里奈が4月29日、Xに《あれ?》とひとことだけ投稿。その理由をめぐり、ファンをザワつかせている。「《あれ?》と投稿した背景の説明がまったくないことから《ん、どうしたのかな?》など心配するリプライが多く寄せられています。前日には《リハ楽しかった》と、5月8日にゲスト出演するライブのリハーサルの様子を明るくつづっていたので、深刻な状況ではないと思いますが、意味深に取られています」（芸能担当記者