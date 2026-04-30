バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『忍者戦隊カクレンジャー』に登場する忍者刀「カクレマル」を大人向けなりきり玩具として立体化した「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」(27,500円)を発売する。予約受付は4月30日16時に開始、発送は2026年9月を予定している。「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」本商品は、『忍者戦隊カクレンジャー』に登場する忍者刀「カクレマル」を、大