花王の男性向けヘアケアブランド「サクセス」は、株式会社HIDANEが運営する日本最大級のサウナ特化型メディア「サウナコレクション」との共同キャンペーン『サクセスサウナコレクション』を開始する。第1弾は東京の人気サウナ施設4カ所(松本湯、サウナ東京、品川サウナ、サウナ&カプセルホテル北欧)との共同キャンペーンで、期間は5月1日から5月14日までだ。花王サクセスがサウナとコラボ!サウナといったらサクセス!近年、ビジ