気温が高くなってくると、気になるのが熱中症のリスクや日焼けによる肌へのダメージ。そこで取り入れたいのが、お出かけを快適にしてくれそうな「ひんやりアイテム」です。特にチェックしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】のラインナップ。簡単に対策できるアイテムが、お手頃価格で手に入ります。今回はその中から、持ち運びしやすくレジャーから通勤まで幅広く頼れるアイテムをピックアップしました。暑