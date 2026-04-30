高いモチベーションを保って活動してきた人が意欲や熱意を失い無気力状態になる。その燃え尽き症候群について、2026年4月28日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演したゲストがそれぞれの体験を披露した。その「被害」を受けるのは、いつも近くにいる人だという。体が重い、夜眠れない、怒りをぶつけるエッセイストでタレントの安藤和津さんは12年間実母を在宅介護で支えた。「介護は見送ることが前提だから