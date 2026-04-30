猫を『旅行に連れて行く』際の注意点6つ 今や猫は家族の一員。だからこそ、旅行に行く際も詝一緒に行けるのであれば連れていきたい詝と考える飼い主さんも増えているのではないでしょうか。 そのような飼い主さんの要望に沿うように、猫を連れた宿泊を許可している施設も存在します。ただ、そのためにはいくつか気をつけてほしいことがあります。 ここでは事前に検討すべき注意点を6つ紹介いたしま