お金の価値観は、たとえ夫婦でも違うもの。どれくらい節約するか、何にお金を使うか、バランスに悩む家庭も少なくありません。ただ、相手の考えが分からないままだと、すれ違いは大きくなるばかりです。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 いつだって「高い！」が口癖の夫 結婚して15年、夫は昔からとにかくケチでした。 良く言えば倹約家なのかもしれませんが、誕生日プレゼントも、子どもたちの習い事も、旅行