ヘアケアブランド「モロッカンビューティ」が、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした限定デザインのアイテムを数量限定で発売する。5月4日（月）から全国のスギ薬局にて順次販売される。「モロッカンビューティ」×「クロミ」コラボ！シャンプー＆トリートメントの限定キットが登場クールな第一印象とキュートな一面を持つクロミの世界観に、モロッカンビューティの"オーロラ美髪"というキーワードを重