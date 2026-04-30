アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未(23)が4月29日、グループの公式インスタグラムにアイドルグループ・Juice=Juiceの石山咲良(22)との2ショットを掲載した。「#JJ50th Anniversary Fest 2026にて #Juice=Juice さんの #石山咲良 さんとお写真撮らせていただきましたありがとうございました!」とコメント。2人は手で「C」と「J」の文字を作り、笑顔を見せている。 【写真】顔面つよつよ姉妹！ついにコ