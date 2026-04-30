ヒップホップミュージシャンのミーガン・ジー・スタリオンが、ブロードウェー作品「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」への出演を予定より2週間早く終えることを明らかにした。ミーガンはニューヨークのアル・ハーシュフェルド劇場でジドラー役として出演してきたが、当初は5月17日までの出演予定だった。最終公演は5月1日となる。 【写真