里庄町提供 岡山県里庄町の「つばきの丘運動公園」がリニューアルされました。 町によりますと、障害の有無や年齢などに関係なく遊べる「インクルーシブ遊具」、日常の健康づくりをサポートする設備、ゆっくりと景色を楽しめるベンチ付きの東屋などを新設しました。また、里庄町出身の人気アーティスト・藤井風さんの楽曲が流れるスピーカーを増設したほか、無料Wi-Fiを設けました