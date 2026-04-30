レモン果汁を加えたラッシーと「カルピス」を組み合わせた乳性飲料「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」が2026年4月21日に登場しました。コンビニで見かけたので買って飲んでみました。『ひと搾りレモンのラッシー&カルピス』4月21日期間限定発売https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0408.htmlこれが「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」。原材料は砂糖、脱脂粉乳、レモン果汁など。カロリーは1