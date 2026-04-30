MEGUMIが企画・プロデュースを担う映画『FUJIKO』が、4月24日よりイタリア・ウディネで開催されているヨーロッパ最大級のアジア映画祭「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」のメインコンペティション部門に正式出品された。【写真】片山友希、MEGUMI、木村太一監督が登壇！映画『FUJIKO』ワールドプレミア本作は、1970〜80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きる女性が自らの生き方を模索し、困難を乗り越えながらも力