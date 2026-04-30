◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月３０日、栗東トレセンチャーチルダウンズＣ８着のアンドゥーリル（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）は岩田望来騎手を背にＣＷコースで単走。しまいに重点を置き、５ハロン７１秒０―１１秒８をマークした。福永助手は「中間の追い切りでもよく動けていて、馬の状態自体は良さそうに思います」と話した。未勝