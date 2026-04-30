広島は、５月１９日のＤｅＮＡ戦〜６月６日のオリックス戦（いずれもマツダ）の１１試合限定で「韓国ラーメンスタンド２０２６」を開催することを発表した。マツダスタジアムコンコースショップ（中通路）で一律７００円。全８５種類の韓国袋ラーメンが楽しめる。以下は試食会に参加した栗林良吏投手と岡本駿投手のコメント。栗林「人気１位のラーメン「ガムジャ麺」を選びました。麺が柔らかくて、少しピリ辛ですごくおい