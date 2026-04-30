◆札幌六大学野球春季リーグ戦第１節第１日星槎道都大４―３北海学園大＝延長１０回タイブレーク＝（３０日・札幌モエレ沼公園）４季ぶりの優勝を目指す星槎道都大が、延長１０回タイブレークの末に北海学園大を撃破。最速１５０キロ右腕・辻田丞（１年＝クラーク）が勝利に貢献した。大学デビューは、１点リードの７回。１死満塁という絶体絶命の場面でマウンドを託され、「めちゃくちゃ緊張しました」。初球にこの日最速と