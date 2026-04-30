韓国俳優・チャウヌのビハインド写真展「Afterimage | CHA EUN-WOO Behind Photo Exhibition」（東京・銀座「Ginza Novo」で5月12日まで開催中）で、ゴールデンウィーク期間に追加キャンペーンを行うことが決定した。写真展は、昨年発売されたフォトブック『ME:UNBOX』の世界観をさらに拡張した展示で構成。チャウヌとともに過ごす「何気ない一日」をテーマに、夜明けから深夜まで流れる時間の中で体験できるビハインド空間と