衆参両院は30日、皇族数確保策に関する15日の全体会議の議事録を公開した。森英介衆院議長が「今国会中に皇室典範改正案の成立にまでこぎ着けたい」と表明し、中道改革連合は「いたずらに先延ばしすべきではない」と応じた。