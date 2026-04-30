タレントの王林が２８日、テレビ東京系「ありえへん∞世界」で、ホテルで起きた心霊現象を解消してくれた驚きアイテムを紹介した。王林は故郷の青森と東京を行き来する生活を送っていたが、当初は東京ではホテル暮らしをしていたという。その定宿は「オバケがでるホテル」だといい「毎日一緒というより、時折現れる感じ。（宿泊するときは）同じ部屋にずっといるから」「金縛りもあって動けない。目だけ動くけど声も出ない」