元AKB48でタレントの道枝咲（22）が30日、Xを更新。所属事務所を退所することを発表した。道枝は「2026年4月30日をもちまして、アステールオフィスを退所します」と報告。「これまで支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします」とつづった。さらに文書を添付し「これまで活動を続けてこられたのは、日頃から応援してくださるファンの皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまのお