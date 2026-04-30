藤原紀香（54）高島礼子（61）剛力彩芽（33）が3姉妹を演じる舞台「メイジ・ザ・キャッツアイ」（10月9日〜11月1日、東京・明治座ほか）の全キャストが4月30日、発表された。また、ビジュアルも解禁になった。第2弾上演となる今回、新キャストとして、数々の舞台で活躍し、ミュージカル「刀剣乱舞」などで知られる崎山つばさ（36）が加入する。崎山は、藤原が演じる来生瞳の恋人でキャッツアイを追う警察官を演じる。24年に舞台第1