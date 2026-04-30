マルヤナギ小倉屋が兵庫県加東市、JAみのりなどと組織する「加東市もち麦活用協議会」は4月18日、加東市もち麦ウォークを開催した。約40人が参加し、もち麦畑に沿った道を7?と4?のコースに分かれ、ゆっくりと歩いた。途中で生産者と交流する時間が設けられ、約20?の肥料を担いで歩く作業を体験。栽培の苦労を実感した。ゴールしてからは、もち麦弁当や地元・社高校特製パウンドケーキなど地元の味を堪能した。マルヤナギ小倉屋の担