paris matchが、ビルボードライブ東京公演を8月11日に開催する。 （関連：SUKISHA、かいじゅうと花束、Itsuki Miyamura、Bob、池田理論……【TuneCore Japan コラボ】次世代アーティスト紹介 Vol.5） 今回の公演は、1日2回のステージ構成に。メンバーのミズノマリ（Vo）、杉山洋介（Gt/Cho/Key）に加え、茺田尚哉（Dr）、堀秀彰（Pf）、樋口直彦（Gt）、前垣篤志（Ba）、山本一（Sax）、鈴木