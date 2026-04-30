夏の移籍市場で人気銘柄になると予想されているエリオット・アンダーソン。ノッティンガム・フォレストに所属する23歳で、イングランド代表でもMFとして存在感を示している。選手としての特長は広大なピッチをカバーできる豊富な運動量とボール奪取性能の高さだ。データサイト『Sofa Score』によると、ここまでのタックル成功数95回はリーグ4番目の好成績となっている。『ESPN』によると、フォレストのアンダーソンに対する評価額