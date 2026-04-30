日本エイサーは、AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサーを搭載した14インチノートPC『Aspire 14 AI』シリーズ2機種「A14-A71M-N56Y」「A14-A71M-N73Z」を、4月30日より発売する。AMD Ryzen AI 400シリーズの国内採用は同社初となる。 本製品は、AMD Ryzen AIプロセッサーに搭載された50 TOPSのNPUに対応し、日常の作業に加え、AIを活用したPC体験にも対応する。14インチの筐体に16