特殊詐欺や交通事故の被害が多発する中、今月30日、石川県金沢市で買い物客に注意を呼びかけるキャンペーンが行われました。警察官「反射材です。靴の後ろにつけていただければ」金沢市内の商業施設では今月30日、金沢東警察署の警察官らが買い物客に啓発グッズを配って交通事故の防止を呼びかけたほか、詐欺電話をブロックする特殊詐欺対策アプリを周知しました。金沢東警察署生活安全課・新出泰久課長「特殊詐欺を交通関係の方に