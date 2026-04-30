◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ）女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が30日までに自身のインスタグラムを更新。K-1元3階級制覇王者・武尊の引退試合をリングサイドで見守った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「武ちゃんのラストマッチ。格闘家としての生き様を見届けました」とつづり始めた。「最後ま